Tupperware heeft advies nodig, aandeel maakt duikvlucht

De ingeroepen adviseurs zouden moeten helpen de financiële structuur van Tupperware te verbeteren. Maar het aandeel van de bekende producent van de vooral plastic keukenspullen maakte op Wall Street een enorme duikvlucht omlaag, van maar liefst 43%.

Het gaat al tijden niet goed met de maker van keukenbenodigdheden zoals vershoudpotten en kooksets. Het bedrijf deed tijdens de coronapandemie nog goede zaken omdat meer mensen thuis aten en de verkoop van keukenbenodigdheden piekte.

Van feest naar online

Het concern slaagde erin om de bekende Tupperware-feestjes bij mensen thuis te vervangen door onlinebijeenkomsten. Maar inmiddels is de verkoop fors ingezakt. Het bedrijf gaf afgelopen november zelf aan te twijfelen of het zelfstandig kan blijven bestaan. De omzet in het derde kwartaal ging met een vijfde omlaag, terwijl het bedrijf met verlies draaide. Ook kampte Tupperware in november met problemen met banken, onder meer vanwege een schuld van honderden miljoenen dollars.

Tupperware-feestjes

Tupperware werd in de Verenigde Staten in 1946 opgericht door Earl Tupper en raakte bekend door de ’burping seal’, het teken dat het luchtdicht verpakt was. Het plastic zou oersterk zijn. In eerste instantie sloeg het niet erg aan, tot topverkoper Bonnie Wise tegen Tupper zei dat ze aan huis demonstraties moesten geven. Dit raakte bekend als de Tupperware party, wat ook een succes werd in Nederland. Tupper besloot door dat succes destijds helemaal geen producten meer in winkels te verkopen. Wise werd hoofd verkoop, in die tijd een opvallende stap voor een vrouw, ze was dan ook de allereerste vrouw ooit die de cover van Business Week sierde in 1954.