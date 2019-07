Chinese economische groei naar dieptepunt

Economen hadden in doorsnee al rekening gehouden met een groei van 6,2 procent. De economie van China nam in het eerste kwartaal nog met 6,4 procent in omvang toe.

China is momenteel in een handelsoorlog verwikkeld met de Verenigde Staten. De Amerikanen heffen een importbelasting op veel producten uit China.

Meer productie fabrieken

Peking heeft de afgelopen tijd al stimuleringsmaatregelen genomen om de economie aan te zwengelen. Zo mochten banken hun kapitaalbuffers verlagen om meer geld uit te kunnen lenen. Ook werden verschillende belastingen verlaagd, waar de beleidsmakers in het communistische land ongeveer 2 biljoen yuan, omgerekend ruim 258 miljard euro.

Verschillende macro-economische cijfers geven aan dat dat begint te werken. Fabrieken produceerden in juni bijvoorbeeld 6,3 procent meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat was meer dan de 5,2 procent die economen in doorsnee hadden verwacht. Ook gaven de Chinezen meer uit in de winkel. De detailhandelsverkopen stegen ten opzichte van juni 2018 met 9,8 procent waar economen op 8,5 procent hadden gerekend.

Vastgoedmarkt

Private investeringen namen verder toe, terwijl de investeringen van staatsondernemingen juist wat afzwakten. Dat duidt erop dat het lukt om meer geld naar de private sector te krijgen.

De huizenprijzen stegen ten opzichte van mei met 0,66 procent, waarmee die groei afnam. Ook werd er minder in de ontwikkeling van vastgoed geïnvesteerd. Peking houdt de vastgoedmarkt sterk in de gaten. Er wordt alom gevreesd voor een bubbel die grote schade aan de economie zou kunnen toebrengen als hij knapt.