AEX hoger het weekend in

De AEX-index sloot 0,4% hoger op 576,83 punten. De graadmeter van de Amsterdamse beurs boekte daarmee een weekwinst van 1,2%. De AMX ging vandaag 0,8% vooruit naar 842,37 punten. De koersenborden in Frankfurt (+0,7%), Londen (+0,4%) en Parijs (+0,3%) kleurden eveneens groen.

De financiële waarden kregen vandaag een steun in de rug dankzij de oplopende obligatierentes. Volgens vermogensstrateeg Joop van de Groep (Fintessa) hadden beleggers de stimuleringsmaatregelen waarmee ECB-president Mario Draghi donderdag kwam echter al grotendeels ingeprijsd in de afgelopen weken. „Ook is de reden voor het stimuleringspakket natuurlijk niet echt prettig: een verwachte groeivertraging in de eurozone. Bovendien waren niet alleen Nederland en Duitsland tegen het opkopen van obligaties, maar ook Frankrijk. Het was dus geen unaniem besluit van de ECB-directie.”

De beurzen kunnen op korte termijn een zet in de rug krijgen dankzij een mogelijk tussentijds akkoord in het handelconflict tussen de VS en China, stelt Van de Groep. „Zo’n tussendeal kan welkom zijn voor president Trump, want de stemming in de VS over de handelsoorlog wordt steeds negatiever”, aldus de beursman. Trump liet gisteren trouwens weten een tussendeal met China te overwegen, maar de voorkeur te geven aan een volledige deal.

Volgende week zijn beleggers gericht op het rentebesluit van de Federal Reserve. Algemeen wordt verwacht dat Fed-voorzitter Jerome Powell de rente in de VS woensdag met een kwart procentpunt gaat verlagen.

De Amerikaanse beurzen stonden aan het einde van de middag verdeeld. De Dow Jones-index steeg 0,2%. Technologiebeurs Nasdaq daalde echter 0,02%.

In de AEX zaten de financiële waarden in de voorhoede. Aegon (+2,4%), ASR (+2,5%) en NN (+1,6%) profiteerden van de aantrekkende obligatierentes. De bankaandelen ABN Amro (+2,7%) en ING (+2,8%) gingen eveneens vooruit.

ArcelorMittal (+3,8%) was de grootste stijger in de AEX. De staalfabrikant zat in de lift dankzij de afgenomen handelsspanningen tussen de VS en China. ArcelorMittal heeft omvangrijke activiteiten in beide landen.

De defensieve aandelen hadden een mindere dag. Informatieleveranciers Wolters Kluwer (-2,8%) was de grootste daler in de AEX. Levensmiddelenreus Unilever werd 1% teruggezet.

In de AMX voerde Boskalis (+3,5%) de winnaars aan. ING heeft een koopaanbeveling op de baggeraar en maritiem dienstverlener geplakt.

Air France KLM vloog 3,4% hoger. KLM-topman Pieter Elbers zei vandaag in De Telegraaf dat hij geen voorstander is van een Schiphol in zee.

Logistiek vastgoedconcern WDP (-1,6%) was de grootste achterblijver bij de middelgrote fondsen. Sportschoolketen Basic-Fit ging 1,3% achteruit.

Op de lokale markt kelderde AND met 13,3%. De digitale kaartenmaker uit Capelle aan den IJssel verloor donderdag al 17% na de melding dat het bedrijf kampt met geldgebrek en op zoek is naar vers kapitaal.

Nieuwkomer Prosus pluste 2,3%. De dochter van het Zuid-Afrikaanse media- en technologieconcern Naspers ging woensdag naar de Amsterdamse beurs en werd sindsdien al 26% meer waard.

