Unilever en mediaconcerns onder druk

De AEX-index noteerde rond kwart voor elf fractioneel hoger bij een stand van 575,03 punten. De Midkap-index ging 0,5% vooruit naar 838,97 punten.

Elders in Europa kleurden de borden groener. Frankfurt en Parijs wonnen beide 0,2%.

Wall Street liet gisteravond een positief beeld zien geholpen door de nieuwe stimuleringsmaatregelen van de Europese centrale bank (ECB) die de depositorente verder verlaagde en het opkoopprogramma van obligaties nieuw leven inblies om de economie in de eurozone te ondersteunen. De verdere ontspanning in het handelsconflict tussen Amerika en China droeg eveneens bij aan de hogere koersen.

De Amerikaanse president Trump liet weten een een mogelijke tussendeal met China te overwegen, maar de voorkeur te geven aan een volledige deal. De Dow Jones-index sloot net onder zijn recordstand. Volgende maand zullen beide economische grootmachten weer aan tafel gaan zitten in Washington.

In Azië had de Japanse beurs vanochtend de wind aardig in de rug gesteind door de handelshoop en ging met een plus van 1,1% de week uit.

Verzekeraars nemen voortouw

In de AEX zaten de financiële waarden zaten in de voorhoede. Aegon en NN kregen er 1,6% respectievelijk 2,2% bij geholpen door de verder aantrekkende obligatierentes. ING boekte een winst van 1,3%. Arcelor Mittal werd 2,1% meer waard voortbordurend op de verminderde handelsspanningen tussen China en Amerika. Unibail Rodamco pakte de koppositie met een plus van 2,6%.

Unilever daarentegen liet 1,1% liggen, terwijl hekkensluiter Relx 1,9% moest afstaan. Wolters Kluwer werd 1,5% lager verhandeld

Bij de middelgrote fondsen voerde Boskalis ( +3%) de lijst met stijgers stevig aan. ING heeft een koopaanbeveling op het maritieme concern geplakt. Aperam koerste 1,9% hoger.

Signify keek aan tegen een verlies van 1,1%. TomTom gleed 0,7% weg.

Op de lokale markt kon Prosus dat afgelopen woensdag een stralend beursdebuut nog eens 0,9% bijschrijven.

