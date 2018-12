’Brexit is geen scheiding’

Dat zegt Wilson in een exclusief interview met deze krant. „Er is tussen onze landen een grote eensgezindheid. Nederland is, na Duitsland en de VS, onze belangrijkste handelspartner. We hebben dus wederzijdse belangen om die relatie goed te houden.”

Zijn we eigenlijk wel iets opgeschoten de afgelopen maanden?

„Ik zou zeggen dat we ver zijn gekomen. Dat zei Michel Barnier ook in zijn verklaring. Op veel technische punten is vooruitgang geboekt. Het probleem is het geld.”

Zoals bij iedere scheiding.

„Ik noem het liever geen scheiding. We verlaten een club, en we hebben heel duidelijk gemaakt dat we ons deel zullen betalen.

Maar de kwestie is tweeledig. Er is een technische discussie over hoe hoog de verplichtingen zijn. En een politieke vraag, namelijk hoeveel je daarvan betaalt. Die kunnen we alleen beantwoorden als we ook overleggen over onze toekomstige relatie. Daarin hebben wij stappen gezet. Nu is het aan de 27 EU-landen om een stap te doen.”

Hoe ziet zo’n stap eruit?

„Praten over een transitieperiode. Ook Barnier heeft gezegd dat dat een stap in de goede richting zou zijn. Maar hij heeft een mandaat van de Europese Raad nodig om te onderzoeken hoe een transitieperiode eruit zou zien.”

Maar weet het Verenigd Koninkrijk zelf wel wat het wil? Binnen de Conservatieve Partij is er veel onenigheid.

„Ten eerste is het van belang niet alleen naar de politiek te kijken, maar ook naar het beleid. Er zijn veertien rapporten gepubliceerd over huidige regelingen en hoe we die in de toekomst graag zouden zien.

Daarnaast is het volkomen begrijpelijk dat er in de Britse politiek een levendig politiek debat wordt gevoerd. We maken een fundamentele verandering door in onze relatie met de EU. Daar is actief debat over, de rest is allemaal ruis.”

U bent de derde handelspartner van Nederland. Blijft die handelsrelatie straks in stand?

„Er zijn veel overeenkomsten tussen onze landen. Nederland is na de VS de grootste investeerder in het VK, nog voor Frankrijk en Duitsland. Hoe onze relatie er straks uitziet, hangt van het onderhandelingsresultaat af. Dat is een politieke beslissing die in handen ligt van alle 28 EU-landen.”

Voor een Nederlands bedrijf met veel Britse activiteiten zal het geen prettig gevoel zijn dat 28 landen, veelal met een kleinere handelsrelatie dan Nederland, daarover beslissen.

„Het hangt er ook vanaf hoe je denkt over de fundamenten van de Britse economie. Wij geloven dat die heel sterk zijn. We hebben een goed ondernemersklimaat. We zijn een voorstander van vrijhandel, en die positie wordt alleen maar sterker als we uit de EU gaan.”

Veel bedrijven overwegen Britse investeringen af te bouwen of te verplaatsen naar de eurozone. Brengt dat economische risico’s met zich mee?

„Er zijn ook bedrijven die zich juist meer op het VK gaan richten. Vorig jaar zagen we de hoogste buitenlandse investeringen in ons land ooit, dat was na het referendum. Daarnaast groeit de wereldhandel trager dan de economie. Dat is een teken dat we meer moeten inzetten op vrijhandel, niet minder.”

Waarom stapt u dan uit een gezamenlijke markt?

„Omdat wij vrij met andere landen willen onderhandelen. Wij willen een stabiele en actieve relatie met onze partners in de rest van de EU. Hoe opener en hoe meer vrijheid, hoe beter dat is voor ons allemaal.”

Bent u bang dat de Brexit de Britse economie schade toebrengt?

„Dat hangt ervan af hoe we vertrekken. Iedere studie die schade voorziet voor het Verenigd Koninkrijk, voorziet die ook voor de EU. Zeggen waar de schade het grootst is, is geen effectieve manier van onderhandelen. We kunnen ons beter richting op de wederzijdse belangen.”