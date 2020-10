Winkelcentra van Wereldhave gingen net weer redelijk

Wereldhave’s winkelcentrum Vier Meren in Hoofddorp Ⓒ Wereldhave

Amsterdam - Vastgoedfonds Wereldhave, met veertien winkelcentra in Nederland, was op de goede weg voordat de nieuwe lockdowns toesloegen op zijn thuismarkten Nederland, Frankrijk en België. In het derde kwartaal keerden veel consumenten juist terug en betaalden winkeliers beter hun huren.