KPN zet integratie XS4ALL door ondanks bezwaren OR

KPN stelt dat bij de integratie het uitgangspunt is dat klanten van XS4ALL de sterke, unieke en waardevolle kenmerken van de XS4ALL-dienstverlening behouden en dat deze ook beschikbaar komen voor KPN-klanten. Volgens haar staat voorop dat door het samen gaan klanten uiteindelijk een nog betere dienstverlening en service krijgen.

De OR vreest dat als medewerkers op korte termijn gedwongen worden naar KPN over te stappen, een integratietraject problemen zal opleveren. Zij wordt daarnaast zelf opgeheven door de integratie en kan dan dus niet langer voor het belang van de XS4ALL medewerkers kunnen opkomen. Bij XS4ALL werken circa 250 mensen.

Alternatief plan

Volgens KPN zal er voor de ’overgrote meerderheid’ van hen werk zijn bij de afdelingen waarmee XS4ALL wordt samengevoegd. „We hebben met de integratie genoeg werk”, zegt communicatie-directeur Hans Koeleman. Voor mensen die daarbuiten vallen, wordt werk gezocht binnen of buiten KPN.

Over het alternatieve plan geeft de OR geen details. Ze meldt wel dat dit volgens haar waarde toevoegt en ervoor zorgt dat banen behouden blijven.

De OR heeft de aanvraag gisteren ontvangen en is nog niet in staat geweest om een formeel standpunt te bepalen. Dit gaat ze de komende periode doen aan de hand van gesprekken met KPN en de medewerkers van XS4ALL.