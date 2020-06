DSM betaalt bijna miljard voor overname

Erber houdt zich bezig met natuurlijke voedingssupplementen, analyse van diervoeder en voedsel en de bescherming van gewassen. Het overnamebedrag is gelijk aan veertien keer het bedrijfsresultaat (ebitda). Het familiebedrijf is in 1983 opgericht.

De overname is exclusief twee kleinere onderdelen van Erber, Sanphar en EFB, die samen een aandeel van 7% hebben in de omzet. De over te nemen activiteiten Biomin en Romer Labs van het bedrijf zijn goed voor een jaarlijkse omzet van €330 miljoen en tellen 1200 medewerkers en faciliteiten wereldwijd.

Groei

De twee waren afgelopen boekjaar, dat sloot in maart, samen goed voor een brutowinstmarge van 20%. Biomin en Romer zetten afgelopen vijf jaar jaarlijks een dubbelcijferige omzet groei in de boeken. Het is de bedoeling dat de overname voor het einde van dit jaar wordt afgerond. DSM verwacht dat de acquisitie in het eerste jaar na afronding al bijdraagt aan de winst.

Romer heeft naast thuisland Oostenrijk laboratoria in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Singapore. Volgens DSM wordt met de aankoop de expertise en kennis op het gebied van diervoeding vergroot. De top van DSM spreekt van een ’prachtige aanvulling’ door de overname van Erber.

Overnamestrjd

De overname komt niet geheel als verrassing. Er waren al gesprekken gaande tussen DSM en Erber. Eerder deze week trok concurrent van DSM in het overnamegevecht, het Britse investeringsbedrijf EQT, zich terug.

Vanwege corona en deze overnamen is DSM gestopt met het inkoopprogramma van €1 miljard aan eigen aandelen dat in februari werd aangekondigd. Inmiddels heeft het speciaalchemiebedrijf €745 miljoen eigen aandelen ingekocht.