Omzet mobiele dienstverlening blijft dalen

De omzet daalde met 4 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2014 en met 5,5 procent in vergelijking met de laatste drie maanden van vorig jaar. In het eerste kwartaal van 2014 was de daling op jaarbasis nog 9 procent.

Telecompaper verwacht dat de omzet in heel 2015 met circa 5 procent daalt tot 4,7 miljard euro. In de jaren tot en met 2019 wordt een geleidelijke daling voorzien tot een omzetniveau van 4,5 miljard euro.

KPN wist zijn aandeel in de totale Nederlandse omzet redelijk stabiel te houden op 41 procent, terwijl bij T-Mobile sprake was van een daling met 2,3 procentpunt op jaarbasis en Vodafone als enige groei wist te realiseren. De omzet van Vodafone nam ten opzichte van een jaar eerder met 2,3 procentpunt toe.

Berekend aan de hand van het aantal SIM-kaarten groeide de Nederlandse mobieltjesmarkt tussen het eerste kwartaal van 2014 en de eerste drie maanden van dit jaar met 1 procent tot 20,6 miljoen stuks. Dat was vooral te danken aan een aanwas van abonnees bij met name KPN en Vodafone. Telecompaper verwacht een verdere groei met 1 miljoen SIM-kaarten in de komende vijf jaar.