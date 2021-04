IMF: coronaklap minder hard voor Nederland

Dit jaar verwacht het IMF dat de economie wereldwijd gezien 6% groeit, waarna het volgend jaar naar 4,4% afzwakt. Over 2020 komt het IMF uit op een krimp van 3,3%. Dat is 1,1 procentpunt minder dan een half jaar geleden bij de vorige ramingen werd verwacht.

Bovendien krijgen regeringen, maar ook centrale banken, een pluim van de invloedrijke denktank. Als die niet zo snel met allerlei steunmaatregelen waren gekomen, was de coronacrisis volgens het IMF misschien wel drie keer zo groot geweest.

Klap in Nederland

Nederland is, internationaal gezien, minder hard geraakt door de crisis. Daardoor groeien we dit jaar ook minder hard dan bijvoorbeeld de rest van de eurozone, blijkt uit de ramingen van het IMF. Vorig jaar kromp onze economie met 3,8%, terwijl dat voor de hele eurozone 6,6% was.

Dit jaar groeit ons land naar verwachting 3,5%, terwijl voor de hele eurozone 4,4% groei wordt ingetekend.

Daarmee blijft Europa achter bij de Verenigde Staten, die 6,4% groeit. Dat is voor een groot deel te danken aan steun die president Joe Biden heeft aangekondigd. Hij wil $1900 miljard aan coronasteun uitgeven, en werkt aan plannen van $2000 miljard voor verbeteringen aan de Amerikaanse infrastructuur.

China laat de eurozone, met 8,4% groei dit jaar, ook de hielen zien. De tweede economie van de wereld zat vorig jaar al op het niveau van voor de coronacrisis, maar IMF-hoofdeconoom Gita Gopinath waarschuwde dat het herstel wel onevenwichtig is. Het is vooral de Chinese overheid die de economie heeft ondersteund, nu moet de groei ook weer uit de hoek van bedrijven komen.

Herstel

De nieuwste ramingen zijn geen reden dat in Washington op het IMF-kantoor de vlag uitgaat. Want het herstel mag dan dit jaar op gang komen, lang niet alle landen profiteren daar even hard van mee. Hoe diep de crisis is hangt ook af van de diepe zakken van de overheid, snelheid van vaccineren en hoe erg een land afhankelijk is van het toerisme.

Het IMF waarschuwt dat de crisis daarom zorgt voor nog grotere verschillen tussen rijke en arme landen. Dat blijkt bijvoorbeeld al uit de verdeling van vaccins. Landen met hoge inkomens zijn goed voor 16% van de wereldbevolking, maar hebben 50% van vaccinatiesdoses gekocht, schrijft het IMF.