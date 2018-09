Kwik-Fit spreekt mogelijke overname tegen

Vrijdagavond meldde De Telegraaf op basis van bronnen in de autosector dat Kwik-Fit Nederland waarschijnlijk wordt overgenomen door Euromaster, een dochterbedrijf van de Franse bandenfabrikant Michelin.

,,Kwik-Fit reageert normaal niet op geruchten in de markt. In dit geval wil het bedrijf verdere onduidelijkheid in de markt voorkomen en acht zij het noodzakelijk om met deze reactie de foutieve berichtgeving in De Telegraaf tegen te spreken'', aldus de verklaring.

Kwik-Fit is sinds 2011 in handen van het Japanse handelshuis Itochu. Dat kocht het van oorsprong Schotse concern voor circa 750 miljoen euro van investeringsmaatschappij PAI Partners. Kwik-Fit heeft zo'n 2300 vestigingen in Europa, waarvan ongeveer 180 in Nederland.