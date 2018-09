Grieken denken IMF-rekening te kunnen betalen

Griekenland moet volgende week vrijdag circa 300 miljoen euro betalen aan het IMF. Het is echter de vraag hoe lang het land nog aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen zonder nieuwe leningen. De eurolanden en het IMF houden de geldkraan al maanden dicht, en daar komt geen verandering in zolang er geen overeenstemming is over de verdere hervorming van de Griekse economie en de bezuinigingen die daarbij horen.

Het IMF liet donderdag overigens al weten dat de betalingen van juni kunnen worden gebundeld, als Griekenland dat wil. De aflossing hoeft dan pas op de laatste dag van de maand te worden voldaan.