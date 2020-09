Wijnkoper op palingtoer

De palingrokerij van Dirk en Anneke Eveleens in Burgerveen is de tussenstop voor een fraaie lunch bij restaurant Tante Kee van patron Raymond Reeb en gastvrouw Kim Edwards op het eilandje Kaag. Maar daarvoor serveren Dirk en Anneke en hun dochters Paola (26) en Anouk (38) enkele mooie bordjes paling.

Paling met ingelegde eendelever bij Tante Kee.

Hun vader wil meteen een wijdverbreid misverstand over de paling ophelderen. „Veel mensen denken dat de paling een kadavereter is. Dat is absoluut niet zo. Het zijn aaseters. Ze eten nooit dode vissen of iets anders dat dood in het water ligt”, benadrukt Dirk Eveleens.

Tante Kee

Hij verkoopt zo’n 1000 kilo paling per week ofwel circa 8000 palingen. Hij legt uit dat het vrijwel allemaal opgekweekte palingen zijn uit De Peel die afstammen van voor de kust van Valencia gevangen glasaaltjes. In Burgerveen is nog één beroepsvisser actief: Theo Rekelhof, maar die vangt voornamelijk meervallen die zich in de rietkragen ophouden. Na de hartelijke ontvangst gaat het gezelschap per auto en pontje naar restaurant Tante Kee.

Voorzitter Marko Karelse (l.) van Jeunes Restaurateurs d’Europe en wijnkoper Jaap Kwast toosten bij De Kaag op hun samenwerking.

De reden voor de lunch is de samenwerking tussen wijnkoper Martijn Kwast die zijn vader Jaap Kwast sinds begin dit jaar als ceo is opgevolgd, en de actieve restaurantorganisatie Jeunes Restaurateurs d’Europe Nederland. De kersverse JRE-voorzitter Marko Karelse die zelf restaurant Villa La Ruche in Voorburg bestiert: „We willen onze 44 leden een keuze geven in champagnes en wijnen. Met Kwast Wijnkopers is al enige jaren een succesvolle samenwerking. We hebben net onze handtekeningen gezet onder een document waarin de huidige samenwerking met drie jaar wordt verlengd.”

Patron Raymond Reeb en gastvrouw Kim Edwards van restaurant Tante Kee met een foto van Erwin Olaf op achtergrond.

De JRE is een vereniging van jonge restaurateurs (jonger dan 42 jaar) die hun toptalent, passie voor gastronomie en gebruik van lokale producten delen met gelijkgestemden. De vereniging telt in totaal meer dan 350 restaurants en 160 hotels verspreid over vijftien landen in Europa. Nederland is met 44 leden goed vertegenwoordigd.

Champagnes

De samenwerking tussen Kwast Wijnkopers en JRE Nederland houdt onder andere in dat de aangesloten restaurants een mooie selectie wijnen uit het Kwast-assortiment op de kaart hebben staan. Zo zijn zowel de champagnes van Michel Genet en Laurent-Perrier huischampagnes. Andere wijnhuizen die onderdeel zijn van het JRE-huiswijnassortiment zijn Viu Manent, Domaine de Grangeneuve, Despagne (Biface en l’Onde) en Gales.