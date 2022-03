Westerse sancties brengen Rusland zware klap toe: ’Wanbetaling is nabij’

Fitch had eerder al de kredietstatus van Rusland afgewaardeerd naar junk, wat betekent dat investeerders in Russische staatsobligaties grote risico’s lopen. Ook branchegenoten Moody’s en Standard & Poor’s (S&P) hebben nu een junk-rating voor Rusland. Vanwege de sancties gaat Rusland zware economische tijden tegemoet en worden de inkomsten van de overheid sterk geraakt. Daardoor zou Moskou minder bereid kunnen worden om zijn schuldverplichtingen na te komen.

Wanbetaler

Fitch heeft nu een C-rating voor Rusland. Dat is slechts één stap boven de status die aangeeft dat een land echt in gebreke blijft. Volgens Fitch is het zeer waarschijnlijk dat Rusland binnenkort een wanbetaler zal worden bij aflossingen van staatsleningen, gezien de recente ontwikkelingen. Daarbij wijst het bureau onder meer op de onmiddellijke importban op Russische olie en gas door de Verenigde Staten. Moskou kan hierop reageren door bijvoorbeeld bepaalde schuldaflossingen niet te doen, denkt Fitch.

Maandag verlaagde Fitch ook al de kredietstatus van Belarus. Het Westen heeft sancties opgelegd aan het Oost-Europese land, vanwege de samenwerking met het Russische leger. De nauwe banden met Rusland zijn volgens Fitch reden tot zorgen.