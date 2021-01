Seminar: met deze aandelen scoren in nieuwe jaar?

Beleggers hebben een turbulent jaar achter de rug als gevolg van de coronacrisis. Na de duikvlucht van de koersen in maart werd gesteund door de bazooka’s van centrale bankiers en omvangrijke fiscale stimulering onder aanvoering van techfondsen vanaf april de coronamalaise weggepoetst. Klik hier om in te schrijven.

In het nieuwe jaar is de grote vraag of er einde komt aan de techrally en de achterblijvers van vorig jaar weer in de smaak gaan vallen bij beleggers. John Beijer (BeursPro) zal tijdens het seminar zijn marktvisie geven over de aandelenmarkten, waaronder Wall Street en de AEX.

Ook laat Beijer zijn licht schijnen op individuele aandelen. Hij geeft daarbij concreet aan welke Nederlandse fondsen voor hem koopwaardig zijn.

Technische analyse

Gökham Erem (Leomont) geeft aan hoe technische analyse de helpende hand kan bieden voor actieve beleggers. Ook legt hij uit hoe dit instrument ondersteuning kan geven bij bewegingen op korte termijn. Erem brengt eveneens 5 tips voor aandelen, valuta en grondstoffen naar buiten.

Bij het gratis seminar op donderdag 14 januari dat zal duren van 20.00 en 21.00 uur kunt u vragen stellen aan de experts. Klik hier om in te schrijven.