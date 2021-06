Elon Musk ziet abraham: zakelijke genie met gebruiksaanwijzing

Financieel

Top 10 bestgelezen verhalen op DFT: zorgen even voorbij

In de Top 10 van bestgelezen verhalen op DFT zit deze week weinig zware kost, geen coronamalaise, geen pensioenzorgen, wel persoonlijke verhalen over fraude, een erfenis en een miljardair die zwaar verliest en dan nog steeds $65 miljard over heeft.