GM verliest op Wall Street na tegenvallende cijferupdate

De graadmeters op Wall Street openden overwegend met verlies. De leidende Dow-Jonesindex stond een half uur na de openingsbel 0,3 procent lager op 34.998 punten. De brede S&P 500 verloor 0,2 procent tot 4415 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg een fractie tot 14,762 punten.

Net als veel sectorgenoten kampte GM met tekorten aan onderdelen als chips. Daartegenover stond wel dat het bedrijf meer van zijn duurdere pick-uptrucks en andere auto's waar een hogere marge op zit verkocht. De automaker verhoogde wel zijn verwachtingen voor het hele jaar. Het aandeel noteerde in de vroege handel bijna 7 procent lager.

Ook zorgverzekeraar en apothekersbedrijf CVS Health kwam met cijfers. De onderneming wist daarbij de verwachtingen van kenners te overtreffen wat betreft de winst. Met name de vergelijkbare omzetten in de filialen van de onderneming stegen daarbij harder dan voorzien. Het aandeel verloor evenwel dik 3 procent aan waarde.

Andere bedrijven die met cijfers kwamen waren levensmiddelenconcern Kraft Heinz (min 4,1 procent), maker van huishoudbenodigdheden Tupperware (plus 13 procent) en producent van videogames Activision Blizzard (plus 4 procent), bekend van games als Candy Crush en Call of Duty. Ook handelsplatform Robinhood wist de aandacht op zich gericht na de koerssprong een dag eerder. Daarbij noteerde het aandeel voor het eerst boven de introductieprijs van 38 dollar. In de vroege handel op woensdag won Robinhood weer 65 procent aan beurswaarde.

Uit een rapport van loonstrookverwerker ADP bleek dat Amerikaanse bedrijven moeite hebben met het werven van personeel nu de economie weer flink aantrekt en de vraag naar extra werknemers toeneemt. Volgens ADP kwamen er afgelopen maand slechts 330.000 nieuwe banen bij in het bedrijfsleven in de Verenigde Staten. Economen hadden in doorsnee op 683.000 nieuwe arbeidsplaatsen gerekend. Het cijfer van juni werd daarnaast ook nog neerwaarts herzien.

De euro was 1,1895 dollar waard, tegen 1,1881 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2 procent goedkoper op 68,58 dollar. Brentolie zakte 1,5 procent in prijs tot 70,88 dollar per vat.