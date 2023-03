Biotechbedrijf Pharming uit Leiden had $45 miljoen gestald bij failliete Amerikaanse bank

De tegoeden van Pharming stonden op rekeningen bij Silicon Valley Bank en de Britse tak SVB UK. Op de Amerikaanse rekeningen stond $26 miljoen, op de Britse $19 miljoen. Voor beide rekeningen gelden verschillende verzekerde bedragen. Van de Amerikaanse rekening weet Pharming zeker dat het $250.000 terugkrijgt, voor de Britse gaat het om £85.000 pond. Dat is omgerekend ruim $100.000.

Of Pharming meer geld kan terugkrijgen of zelfs al zijn tegoeden, hangt af van eventuele regelingen van de Amerikaanse en Britse overheden of een verkoop van SVB aan een andere bank. De krant Wall Street Journal zegt dat SVB zal worden geveild in een poging om spaarders terug te betalen.

Noodsteun

De Amerikaanse toezichthouder FDIC liet al weten rekeninghouders met onverzekerde tegoeden een percentage van hun eigendommen uit te gaan betalen komende week. Maar de Amerikaanse krant The Washington Post meldt dat als er geen koper kan worden gevonden, de Amerikaanse overheid zelfs alle tegoeden zou willen verzekeren. Een redding van SVB zelf is uitgesloten, zegt minister van Financiën Janet Yellen.

Bekijk ook: Zorg om bankensector laait op na ondergang Silicon Valley Bank

De Britse regering gaf aan met een pakket noodsteun te komen voor start-ups die hun tegoeden bij SVB zijn kwijtgeraakt. Daarmee moeten ze de lonen en andere lopende kosten kunnen blijven betalen. Maar details zijn er nog niet. Die worden maandag pas verwacht.

Bankrun

Pharming zelf zegt „alle mogelijke inspanningen” te verrichten om de tegoeden uit de VS en het Verenigd Koninkrijk terug te krijgen.

Bekijk ook: Vooral techbedrijven dupe van bankroet Amerikaanse Silicon Valley Bank

SVB viel vrijdag om nadat er een bankrun was ontstaan. De bank had een relatief groot deel van het geld in zijn beheer in staatsleningen met een lage rente gestoken. Maar door de verslechterende economie hadden veel klanten van SVB behoefte aan meer beschikbaar geld. De bank kon de staatsobligaties alleen snel met verlies verkopen, dus probeerde de directie in plaats daarvan geld op te halen met een aandelenuitgifte, maar dat leidde tot onrust op de aandelenmarkten en die sloeg over naar klanten. Op vrijdag probeerden zij $42 miljard van hun SVB-rekeningen te halen voordat de bank omviel en de Amerikaanse toezichthouders het beheer overnamen.