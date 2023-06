Premium Het beste van De Telegraaf

Column: de dalende yen vertelt een pijnlijk verhaal

Door joost derks

Ook onder de begin april aangetreden centralebankvoorzitter Kazuo Ueda komt de beleidsrente in Japan niet van zijn plaats Ⓒ ANP/HH

In de ontwikkelde wereld liggen centrale bankiers wakker van de hoge inflatie. In Nederland liep die vorige maand op van 5,2 naar 6,1 procent. Japan is echter de grote uitzondering. Daar lukt het de centrale bank maar niet om het inflatievuur op te stoken, zodat de yen steeds verder wegzakt.