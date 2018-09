Weg lijkt vrij overname Aer Lingus

IAG had eerder dit jaar al belangstelling getoond voor Aer Lingus met een formeel bod van €1,36 miljard of te wel €2,55 per aandeel, maar liep tegen de bemoeienis aan van de Ierse overheid die onder meer garanties wilden afdwingen voor het behoud van de werkgelegenheid.

De overname van de Ierse vluchtmaatschappij ligt nu nog handen van andere grootaandeelhouders, waaronder Ryannair, die naar verwachting over de brug zal komen met de verkoop van zijn belang.