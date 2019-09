Nederlandse hoogste toren nu brandveilig

De Gerbrandytoren, ook wel bekend als de Zendmast Lopik. Ⓒ DIJKSTRA BV

IJSSELSTEIN - Nederlands hoogste bouwwerk, de 372 meter hoge Gerbrandytoren in IJsselstein, is voorzien van een blusinstallatie. Daarmee moet een herhaling van de brand in de zendmast in Hoogersmilde voorkomen worden.