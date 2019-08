'Omzetstijging maar toch verlies BAM'

ING voorziet een omzet van 3,4 miljard euro, wat 5,9 procent hoger is dan in de eerste zes maanden van 2018. De brutowinst zou op 5,2 miljoen euro komen, na een voorziening van 65 miljoen euro voor een aantal duurder uitgevallen Duitse projecten. Onder de streep resteert vervolgens een verlies van 2,2 miljoen euro, denken de marktvorsers.

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) stelde naar aanleiding van de winstwaarschuwing en getroffen voorziening negentien vragen op waarop het een antwoord wil. De VEB wil onder meer weten wanneer BAM wist over de onder meer door vertraging opgelopen kosten. Ook wil de beleggersvereniging van BAM horen in hoeverre het bouwbedrijf verwacht dat de genomen voorziening door de opdrachtgevers wordt vergoed.

Noordzeesluis

Over de Noordzeesluis verwachten de ING-analisten weinig nieuws. Als het tweede caisson is afgezonken, zal meer duidelijk worden over losse eindjes en eventuele verdere verliezen op het project.

ING heeft een hold-advies voor BAM met een koersdoel van 4,20 euro. Het aandeel BAM stond dinsdag rond 10.20 uur 0,1 procent lager op 3,06 euro.