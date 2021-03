Japanse beurs zet opmars voort door optimisme economie

De Japanse hoofdindex ging 1,7 procent hoger het weekeinde in op 29.717,83 punten. Het was de vierde winstdag op rij voor de graadmeter. Techinvesteerder SoftBank klom dik 3 procent na de succesvolle beursgang van Coupang. Het Zuid-Koreaanse e-commercebedrijf, waarin SoftBank een groot belang heeft, kreeg bij de beursintroductie op Wall Street een marktwaarde van rond de 109 miljard dollar. Persbureau Reuters meldde daarnaast dat de in Singapore gevestigde taxi-app Grab Holdings gesprekken voert om via een fusie een beursnotering te krijgen die het bedrijf zal waarderen op zo’n 40 miljard dollar. SoftBank heeft ook een groot belang in Grab.

De andere beursgraadmeters in de Aziatische regio gingen eveneens overwegend vooruit na de nieuwe recordstanden op Wall Street. De Kospi in Seoul boekte een tussentijdse winst van 1,4 procent onder aanvoering van de grote Zuid-Koreaanse technologiebedrijven SK Hynix en LG Electronics. In Sydney eindigde de All Ordinaries met een plus van 0,8 procent.

De beurzen in Shanghai (plus 0,2 procent) en Hongkong (min 0,6 procent) bleven achter door de toenemende spanningen tussen Washington en Peking. De Amerikaanse president Joe Biden gaat het Chinese technologieconcern Huawei naar verluidt nog meer dwarszitten door verdere beperkingen op te leggen aan de leveranciers van het bedrijf. De Amerikanen beschuldigen Huawei, dat geen beursnotering heeft, van spionage voor de Chinese overheid.

Alibaba klom ruim 1 procent in Hongkong, ondanks berichten dat de Chinese toezichthouders overwegen een forse boete op te leggen aan het webwinkelconcern vanwege monopoliepraktijken. Naast het betalen van een boete zou Alibaba ook moeten stoppen met bepaalde concurrentiebeperkende praktijken en onderdelen moeten afstoten. De Chinese autoriteiten zijn al langer bezig met het aanscherpen van het toezicht op machtige bedrijven zoals Alibaba.