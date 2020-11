Staalvraag autobouwers biedt ArcerorMittal herstel

Het in Amsterdam genoteerde staalconcern, tot voor kort marktleider, profiteerde van de verbeterde marktomstandigheden onder meer in de auto-industrie. Evengoed werd het kwartaal afgesloten met een verlies.

Onder de streep kwam Arcelor 261 miljoen dollar tekort, waar dat een jaar eerder 539 miljoen dollar was en in het tweede kwartaal 559 miljoen dollar. Gepolste analisten rekenden vooraf op een nettoverlies van 1,71 miljard euro bij het concern met 200.000 werknemers.

Alle onderdelen kregen meer opdrachten, aldus het concern, met Afrika, Australië, India en Brazilië als sterke punten.

Het bedrijf profiteerde van de hogere prijzen die het voor zijn ijzererts, kern van de staalproductie, kon rekenen bij klanten.

Betere cijfers

Operationeel ging het beter: $718 miljoen in het zwart tegen $253 verlies in het vorige kwartaal, en $297 miljoen in het derde kwartaal. Het bedrijfsresultaat was $901 miljoen, $707 het kwartaal ervoor en $1,06 miljard vorig jaar.

Analisten rekenden op een verlies van €1,57 per aandeel, dat verlies werd $0,21.

Arcelor-topman Lakshmi Mittal spreekt in een toelichting op de kwartaalupdate van „een geleidelijk herstel” van de staalmarkten. Daarbij ging het in alle segmenten beter. Onder meer in Brazilië verbeterde de winstgevendheid. Verder was ook bij de mijnbouwdivisie sprake van betere prestaties, geholpen door de stijgende prijzen voor ijzererts.

Arcelor sloot de meetperiode af met een omzet van 13,3 miljard dollar, tegenover 16,6 miljard dollar een jaar eerder. In het tweede kwartaal stokten de opbrengsten op bijna 11 miljard dollar.

"Gedempt signaal van herstel"

Dit vindt DFT-verslaggever Theo Besteman:

„Na de cijfers van Aperam is dit opnieuw een signaal van licht herstel in de staalmarkt. Wederom klinkt het belang van de aantrekkende autosector en de groei van productie in Brazilië in de cijfers door. Het verlies bij ArcelorMittal was beter dan de marktconsensus, maar aandeelhouders zouden meer duidelijkheid over de toekomst van het dividend willen.”

Verder wist Arcelor zijn schulden iets af te bouwen en wist het onderdelen te verkopen. Het bedrijf waagt zich vanwege de aanhoudende coronacrisis en de daarmee gepaard gaande onzekerheden niet aan concrete voorspellingen voor de loop van het jaar.

Rond het dividend bleef het stil. Ceo Mittal meldde wel dat na de afgeronde verkopen van activa en het afstoten van ArcelorMittal USA „prioriteit ligt bij het teruggeven van contanten aan aandeelhouders.”

Arcelor meldde de start van zijn eerste ’groene’ staal: productie tegen fors lagere CO2-uitstoot en gebruik van alternatieve energie. Binnen twee jaar zegt Mittal 600 kiloton te kunnen leveren.

Het aandeel reageerde licht positief bij opening van beurs Euronext met 1,5% bij €12,72 per aandeel.