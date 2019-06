Eurogroep moet knoop doorhakken over opstandig Italië

De Eurogroep krijgt een eerste toelichting op het rapport van de Europese Commissie over de economische situatie in Italië en de begrotingsplannen van de regering. Vorige week stelde de commissie dat het „gerechtvaardigd” is om het land op het strafbankje te zetten door een zogenoemde buitensporigtekortprocedure te openen. De staatsschuld dreigt volgend jaar verder op te lopen tot 135 procent van het bruto binnenlands product (bbp), terwijl die volgens de regels niet boven de 60 procent mag zijn.

Bekijk ook: Brussel verwacht groen licht strafbank Italië

Minister Wopke Hoekstra wilde niet „speculeren” over hoe het nu verder gaat. „Ik ga luisteren naar de commissie. Die is aan zet”, zei hij in Luxemburg.

EU-commissaris Valdis Dombrovskis (Euro) zei minister Giovanni Tria in de marge van de Eurogroep te spreken om te horen of Rome „aanvullende maatregelen” in de aanbieding heeft. „Maar dan moet het om wezenlijke aanpassingen gaan.”