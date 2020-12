Shell voorziet miljardenafschrijving in vierde kwartaal

Shell denkt onder meer tussen de 600 miljoen en 900 miljoen dollar kwijt te zijn aan belastingen in het lopen de kwartaal. Die extra last zet de aangepaste winst onder druk. Verder rekent het concern op "aanzienlijk lagere" resultaten van de handel in olie en zal de upstream-tak, de winning en exploratie van olie en gas, vermoedelijk verlieslijdend zijn.

Als gevolg van de coronacrisis staan zowel de vraag naar olie en gas en de prijs van de fossiele brandstoffen onder druk. Het relatief milde winterweer in Europa tot nu toe heeft de prijzen ook geen goed gedaan.