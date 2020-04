Shell steekt miljarden in gasproject Australië

Dat maakt Maarten Wetselaar, directeur Integrated Gas and New Energies van het Brits-Nederlandse bedrijf vrijdag bekend. De opbouw van de eerste fase begint dit jaar, productie volgt in 2021, aldus Shell in een verklaring.

Het project is goed voor 90 miljard kubieke meter gas bij een piekproductie, zo claimt Sell over de winning bij de Surat-baai. Het gas is bedoeld voor Australië, maar ook voor export naar andere landen.

Shell werkt in het zogeheten Surat Gas Project met buitenlandse partijen, onder meer in een joint venture met PetroChina, dat 50% bezit. Queensland kampt de laatste twee jaar met tekorten aan gas, daarvoor biedt dit project komende jaren soelaas.