Ondanks eerdere zware aardbeving bij Huizinge Ex-bestuurder GasTerra: doel was ’zoveel mogelijk’ gas te winnen

André Spaansen

„We liepen nogal achter. Daarom gingen we ervan uit dat we het Groningengas een aantal jaren zouden maximaliseren”, zei voormalig GasTerra-bestuurder Anton Broenink vrijdag in Den Haag. Ⓒ ANP/HH

Den Haag - Ondanks de grote aardbeving als gevolg van de gaswinning bij Huizinge, in 2012, werd in de jaren daarna geprobeerd om zoveel mogelijk gas uit het Groningenveld te halen. Met 53,8 miljard kubieke meter werd in 2013 bijvoorbeeld aanzienlijk meer gas gewonnen, bijna het dubbele, dan noodzakelijk was volgens de toen geldende contracten en voor de leveringszekerheid.