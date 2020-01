Omzetgroei voor groothandelsbedrijf Sligro

Sligro zette in 2019 voor 2,39 miljard euro aan opbrengsten in de boeken. Dat is 2,1 procent meer dan een jaar eerder. Exclusief de effecten van overnames nam de omzet overigens met 0,9 procent af.

Bij Foodservice Nederland groeide de omzet met 1,9 procent. Bij het onderdeel bevat de tweede helft van het jaar een bijdrage van 70 miljoen euro aan omzet uit de overname van De Kweker. De autonome krimp bij de tak kwam uit op 1,4 procent. Bij Foodservice België steeg de omzet met 3,8 procent, volledig autonoom.

In het vierde kwartaal kwam de omzet van Sligro in Nederland uit op 593 miljoen euro en in België op 61 miljoen euro. Over heel 2019 waren de opbrengsten in Nederland circa 2,2 miljard euro en in België 229 miljoen euro. Sligro merkt op dat zowel boekjaar 2018 als boekjaar 2019 in totaal 52 weken omvat.

Analisten

Met bijna 2,4 miljard valt de omzet iets tegen, maar Sligro blijft een aantrekkelijke investering vooral door zijn langetermijnstrategie, reageren analisten van KBC Securities.

KBC blijft bij zijn advies accumulate. Volgens de bank is de balans van Sligro op orde en ook de kasstroom is goed. Verder is de waardering van het aandeel aantrekkelijk en heeft Sligro volop mogelijkheden, met name in België waar volgens KBC sprake is van veel groeipotentie.

Consumentenvertrouwen

De Belgische bank houdt er rekening meer dat Sligro beter zal presteren dan de markt in zijn geheel, ook nu de divisie Foodservice het iets moeilijker heeft. Dat is volgens KBC weer het gevolg van een gedaald consumentenvertrouwen.

KBC blijft ook bij zijn koersdoel van 31 euro. Het aandeel Sligro sloot 2019 af met een prijs van 24 euro.