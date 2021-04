Sneakers Kanye West leveren recordbedrag van $1,8 miljoen op

Het paar sneakers – Nike Air Yeezy 1, mede ontworpen door West zelf – leverde fors meer op dan vooraf werd verwacht. Sotheby’s had een richtprijs van $1 miljoen voor de bijzondere schoenen. Ryan Chang, de verzamelaar uit New York die de sneakers van West onder de hamer bracht, is daarmee spekkoper.

West droeg de prototypes bij zijn optreden tijdens de Grammy’s in 2008. Hij was daarmee de trendzetter voor de zeer succesvolle lijn van deze sneakers, die samen met sportschoenenreus Nike op de markt werden gelanceerd.

Investeringsplatform

De koper van de sneakers is het investeringsplatform Rares. Die partij is gespecialiseerd is aan- en verkopen van bijzondere schoenen.

Met de topverkoop werd het record van basketballer Michael Jordan uit de boeken gestoten. Een paar van zijn Air Jordan 1 leverde in 1985 nog een bedrag van $650.000 op.