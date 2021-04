Forse groei online advertenties stuwt omzet moeder Google

De verkopen in het eerste kwartaal van 2021 kwamen uit op $55,3 miljard. Vorig jaar in dezelfde periode werd een omzet van $41 miljard geboekt. Analisten gingen in doorsnee uit van $51,4 miljard.

Vooral de opbrengsten bij de online advertenties gingen stevig omhoog naar 44,6 miljard, ruim 30% hoger dan een jaar eerder

Alphabet krikte eveneens de winstgevendheid op. Deaangepast winst per aandeel liep op naar $26,29 tegen $14,48 een jaar eerder.

In de nabeurshandel kregen de resultaten van Alphabet een enthousiaste ontvangst. Het aandeel schoot bijna 4% omhoog.