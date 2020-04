Kippen mogen weer naar buiten

Pluimveehouders moeten hun kippen vanaf 12 februari binnenhouden om te voorkomen dat wilde vogels de kippen zouden besmetten met vogelgriep. In verschillende Europese landen heerste het virus. De laatste uitbraak was 31 maart in het Duitse Saksen.

Land- en Tuinbouworganisatie LTO pleitte vorige week nog voor een verlenging van de ophokplicht, omdat het risico nog te groot zou zijn. Bovendien zaten de kippen nog niet zo lang binnen dat de biologische boeren of boeren met vrije uitloopkippen hun eieren of vlees niet meer als biologisch of vrije uitloop mochten verkopen. Dat stadium zou pas in juni bereikt zijn.

Overigens moeten vrachtwagens die dieren vervoeren uit landen waar de uitbraak heeft plaatsgevonden nog wel twee keer schoongemaakt en ontsmet worden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) moet daarop toezien.