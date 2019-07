Galapagos sluit megadeal met Amerikaans Gilead

Gilead betaalt 'upfront' bijna 4 miljard dollar en investeert 1,1 miljard dollar in aandelen Galapagos. Daarmee groeit de deelneming van 12,3 procent naar 22 procent. Voor de aandelen legt Gilead 140,59 euro per stuk neer, bijna 10 procent meer dan de slotkoers van Galapagos op vrijdag. Op termijn kan Gilead zijn belang nog vergroten tot 29,9 procent.

Galapagos gaat de middelen inzetten om zijn onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten uit te breiden en te versnellen. Gilead en Galapagos zijn ook overeengekomen om de bestaande afspraken voor de ontwikkeling en commercialisering van het kandidaat geneesmiddel filgotinib, voor reuma en andere ontstekingsziekten, aan te passen. Galapagos gaat een groter deel van de commercialisatie in Europa voor haar rekening nemen.

Onderzoeksdivisie

De Amerikanen krijgen dus toegang tot de onderzoeksdivisie van Galapagos, die meer dan 500 wetenschappers telt, en ook tot Galapagos' onderzoeksplatform. Gilead zal ook twee personen voordragen die in de raad van bestuur van Galapagos zullen plaatsnemen na de afronding van deze transactie.

Galapagos en Gilead werkten al nauw samen bij de ontwikkeling van filgotinib. Ze verwachten het medicijn later dit jaar in Europa te introduceren, en volgend jaar in de Verenigde Staten. Gilead betaalde eerder honderden miljoenen aan Galapagos, in ruil voor de Amerikaanse verkooprechten van het middel.