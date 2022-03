Minister waarschuwt: Russische tegoeden niet vasthouden is strafbaar

Kaag stelt in een brief aan de Tweede Kamer dat ’eenieder in Nederland is gehouden aan de sanctieregelgeving’. „Dit geldt voor een financiële instelling, andere dienstverleners, en ook voor bedrijven met gesanctioneerde eigenaren zelf”, benadrukt de bewindsvrouw. „Iedereen die de beschikking heeft over of toegang tot activa, vermogen of tegoeden van gesanctioneerde partijen moet dit bevriezen.”

De afgelopen week ontstond enig tumult over het relatief lage bedrag van op de Europese sanctielijst geplaatst Russen en Russische bedrijven dat in Nederland was bevroren. Kaag noemde eerst een bedrag van €6 miljoen, wat later door president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) werd bijgesteld naar €200 miljoen. In een land als België werden juist bedragen van vele miljarden genoemd.

In de Kamerbrief legt Kaag uit dat er een verschil is tussen geld bevriezen en activa vastleggen. „Financiële instellingen en trustkantoren zijn wel de enige die volgend uit de Sanctiewet 1977 verplicht zijn om relaties met gesanctioneerde personen te melden en daarbij aan te geven hoeveel zij hebben bevroren”, aldus de minister, die daar aan toe voegt dat het hier niet bij moet blijven. „Bij een bedrijf met gesanctioneerde eigenaren en het vermogen bestaat uit activa op de balans, kan geen vermogen worden bevroren door een financiële instelling of trustkantoor als deze hier geen toegang toe heeft. Dat betekent niet dat die bestanddelen niet bevroren (kunnen) worden; het betekent alleen dat financiële instellingen dat niet kunnen doen.”

Een bedrijf dat zaken doet met een gesanctioneerde Rus of Russisch bedrijf moet dus zelf het relevante vermogen bevriezen: „Niet bevriezen van het vermogen is een economisch delict. Het OM kan dan besluiten tot opsporing en vervolging. Het OM kan dan besluiten tot opsporing en vervolging.”

Om te zorgen dat bedrijven dit ook daadwerkelijk doen gaat het ministerie van Buitenlandse Zaken een werkgroep leiden, die gaat kijken naar de effectiviteit van de uitvoering en handhaving van de sanctieregelgeving. „Deze richt zich specifiek op activa van gesanctioneerde personen en entiteiten”, aldus Kaag.

Inmiddels is het door banken, trustkantoren, verzekeraars en beleggingsinstellingen nu een kleine €492 miljoen aan geld van 188 Russische personen en bedrijven bevroren, dan wel tegengehouden. Het leeuwendeel is de €242 miljoen bij trustkantoren.