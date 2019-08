Groene belegger vaak bos in gestuurd

In een onderzoek naar deze markt met fondsen en bedrijven die ecologisch, sociaal en goed bestuur (esg) propageren, valt Morningstar „een duidelijk gebrek aan informatie op in prospectussen, presentaties en verplichte beleggingsdocumenten”, zoals het key investor information document dat bij alle beleggingen moet zitten.

Eind juni 2019 telde Morningstar 2232 Europese beleggingsfondsen die voldoen aan criteria van zogeheten esg-beleggingen.

De toestroom is enorm groot: in de eerste zes maanden van dit jaar kwamen er 168 duurzame beleggingsfondsen bij, tegen 305 over heel 2018.

De instroom bedroeg wederom een record van €36,9 miljard. Inmiddels hebben beleggers voor €595 miljard gestopt in groen en duurzaam. „Dat is meer dan in iedere andere halfjaarperiode”, aldus Morningstar-beleggingsspecialist Hortense Bioy, directeur voor de passieve strategieën bij Morningstar.

Een vierde van alle beleggingen gaat inmiddels naar dit soort duurzame fondsen.

Bioy van Morningstar waarschuwt beleggers. „De taal die in deze documenten wordt gebruikt, is vaak onduidelijk en er ontbreekt de standaardisatie. Op fondsnamen kan niet worden vertrouwd bij het bepalen of de onderliggende strategieën wel esg-criteria bevatten. En als dat zo is, in welke mate.”

Veel fondsen die begrippen als duurzaam gebruiken onderscheiden zich bij een nadere controle niet van de traditionele fondsen, aldus Bioy.

„Zo wordt de grens tussen traditionele en duurzame investeringen met de dag waziger.”