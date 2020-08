Analyse: kansloze lobby voor lagere winsttaks bedrijven

Hans de Boer, voorzitter bij VNO-NCW. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Plotseling waren Hans de Boer, Jacco Vonhof en andere werkgeversvoormannen veelgevraagde gasten in talkshows. De voorzitters van VNO-NCW en MKB-Nederland vertolkten de zorgen en noden van ondernemend Nederland in de coronacrisis. De lockdown raakte zoveel ondernemers rechtstreeks in hun bedrijf dat de lobby voor financiële hulp op brede steun kon rekenen. In de samenleving én in de politiek.