Nepwebshops schieten als paddenstoelen uit de grond: ’Check eerst reviews voor je wat koopt!’

Door Bernard Vogelsang

Amsterdam - Veel mensen doen online aankopen zonder na te gaan of een webshop wel betrouwbaar is. De ACM, Consumentenbond, politie, Fraudehelpdesk en het Europees Consumenten Centrum roepen iedereen daarom op eerst de reviews over onbekende webwinkels te controleren voordat men er een bestelling plaatst.