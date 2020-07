Eigenaar Stadshart Amstelveen hard geraakt door crisis

De huuromzet daalde over het eerste halfjaar met 15% voor het hele concern naar ruim €1 miljard. URW heeft vier winkelcentra in Nederland, onder meer het stadhart Amstelveen en de City Mall in Almere. In Leidschendam bouwt het concern aan de grootste mall van Nederland.

„De herontwikkeling van winkelcentrum Leidsehage gaat door. We hebben de opening wel uitgesteld naar begin volgend jaar, omdat nieuwe huurders nog de kat uit de boom kijken. Ook voor hen is nog lastig voorspellen wanneer de crisis voorbij is en ze nieuwe verplichtingen willen aangaan”, zegt financieel directeur Jaap Tonckens in een toelichting op de cijfers.

Met een daling van de huuropbrengst van 5,8% bleef de schade in Nederland relatief beperkt. In het Verenigd Koninkrijk was dat bijvoorbeeld -36%, de VS -13% en de grootste markt Frankrijk -6%. In totaal werd er in Nederland €26 miljoen omzet geboekt. „In veel landen moesten we gewoon dicht, maar in Nederland hoefde dat niet in verband met de intelligente lockdown. We verwachten bovendien dat veel huurders hun achterstanden later dit jaar nog zullen inlopen, vanwege de steun van de overheid.”

URW moest ruim €2,2 miljard afboeken op de waarde van de stenen, waardoor het vastgoedconcern zwaar in het rood is geschoten. „We zijn niet somber over de toekomst. Ondanks de bloei van e-commerce tijdens de coronacrisis, zien we de klanten toch terugkeren naar de grote winkelcentra”, zegt Tonckens. „De crisis betekent onzekerheid, en daarom doen we geen uitspraken over de resultaten voor dit jaar.”

„