Bouwproductie eurozone stijgt

De bouwproductie in de eurozone is in maart met 0,8 procent gestegen ten opzichte van februari. In de gehele Europese Unie werd 1,5 procent meer gebouwd. Dat maakte het Europese statistiekbureau Eurostat woensdag bekend op basis van een eerste raming. In februari daalde de productie in de eurozone nog met 1,6 procent op maandbasis en in de EU met 0,8 procent.