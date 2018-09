Carlos Slim verkleint belang in KPN

De lancering van de converteerbare obligatielening volgt twee jaar na de poging van Carlos Slim om KPN in handen te krijgen. Hij verwierf daartoe bijna 30% van de aandelen en bood €2,40 per aandeel voor de resterende aandelen. De overige aandeelhouders wezen het bod als te laag van de hand.

Sindsdien bouwde Slim zijn belang al fasegewijs tot 21% af. Blijkbaar voelt hij er weinig voor om zijn aandelenpakket tegen de huidige koers verder af te bouwen. De huidige constructie is vrij uniek, want converteerbare obligaties worden meestal door het bedrijf zelf in de markt gezet.

De conversieprijs zal 40 à 45% boven de slotkoers van vandaag wordt vastgesteld. De beurskoers zal de komende jaren dus stevig moeten stijgen alvorens omwisseling in aandelen daadwerkelijk plaatsvindt. Volledige conversie zou Slims belang met grofweg 10% punten doen dalen. Dat zou nog iets meer worden als de mogelijkheid wordt benut een extra €250 miljoen aan converteerbare obligaties te plaatsen.