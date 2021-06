Bod NN op deel Europese activiteiten MetLife

Over welke delen gaat, of de hoogte van het bod deed NN geen mededelingen. Eerder in het voorbije weekend schreef persbureau Bloomberg ’op basis van ingewijden’ dat NN bijna een akkoord rond zou hebben met MetLife over overname van diens Poolse en Griekse activiteiten. Daarbij werd een bedrag van $740 miljoen (€620 miljoen) genoemd.

MetLife zou zijn portfolio willen stroomlijnen, terwijl NN Group door de activistische belegger Elliott eerder een gebrek aan ambitie was verweten. NN laat in het persbericht weten meer meer informatie te komen, op het moment dit gepast zal zijn.