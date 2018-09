UBS bekent schuld in libor

UBS zal in totaal 545 miljoen dollar (491 miljoen euro) overmaken naar de autoriteiten in de Verenigde Staten. Daarvan is 342 miljoen dollar bestemd voor de Federal Reserve met betrekking tot de wisselkoersfraude. Daarbij komt nog eens 203 miljoen dollar in de Libor-zaak, nadat de bank een eerdere overeenkomst met aanklagers in de VS had geschonden.

De bank hoopt dat nu een punt kan worden gezet achter de dossiers over de slepende fraudezaken. Onder meer hoopt de bank door samen te werken met de autoriteiten dat verdere boetes zullen uitblijven.

Nieuwe strafmaatregelen

UBS kreeg in december 2012 vanwege de Libor-fraude al een boete van 1,7 miljard dollar. In totaal heeft de bank nu al 2,8 miljard dollar betaald aan boetes en schikkingen na dubieuze praktijken in de internationale valutahandel en met betrekking tot interbancaire rentetarieven voor eigen gewin.

Het financiële concern benadrukte dat de nieuwe strafmaatregelen geen effect zullen hebben op de resultaten van het tweede kwartaal. Ook benadrukte de bank dat verschillende handelaren vanwege de fraudezaken al ontslagen of op non-actief zijn gesteld.

Rabobank was ook betrokken bij de Libor-fraude. Rabo moest een boete betalen van 774 miljoen euro. Andere banken zijn eveneens bestraft in de zaak.