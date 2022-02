Record aan orders SBM Offshore, maar belegger wil meer

De onderneming, die zich vooral richt op de productie van drijvende installaties voor de productie en opslag van olie en gas, noemt dat uniek voor de sector. Dat maakt het volgens SBM Offshore mogelijk om in de toekomst te investeren, ook in hernieuwbare energiebronnen.

SBM mikt ook meer en meer op de ontwikkeling van duurzame energie, zoals windenergie. Het bedrijf hoopt een aandeel te veroveren in de groeiende markt voor windparken op zee. Er wordt door SBM al gebouwd in Frankrijk en ook in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk worden projecten opgestart.

Onderliggende winst daalt

De onderliggende omzet, dat is geld dat wordt verdiend met de primaire activiteiten van het bedrijf, steeg in 2021 naar ruim 2,3 miljard dollar. Dat is 1 procent meer dan een jaar eerder. De onderliggende winst voor aftrek van onder meer belastingen daalde met 1 procent naar 931 miljoen dollar. De onderneming heeft zijn dividend met 13 procent verhoogd.

"’Na sterk resultaat hoop op meer transitie’"

Dit vindt DFT-verslaggever Theo Besteman:

„SBM Offshore troeft verwachtingen in orders af. De financiële vooruitzichten zijn echter minder. Het offshorebedrijf behaalt in een tumultueus jaar de verwachte doelen, het bedrijfsresultaat de laatste maanden is met $932 miljoen sterk. De orderinstroom tot 2050 van $29,5 miljard is ongekend, al blijft de kwartaalomzet wat achter. Veel werk zat al onder de motorkap, maar de orders stromen binnen, er zijn geen vertragingen in lopend werk ondanks de coronaproblemen. De introductie van de FPSO Liza Unity voor Guyana ligt op schema. Tegelijkertijd krijgt SBM, bij de omslag van olieproductie naar schonere energie, aandacht van investeerders voor zijn drijvende windmolenprojecten in Frankrijk, de VS en voor de Britse kust. Topman Chabas heeft SBM zo op een stabiele koers gekregen. De 13% dividendverhoging tot $1 per aandeel is waarschijnlijk wat beleggers wilden zien.”

Het bedrijf maakt geen melding van grote hinder als gevolg van de coronapandemie in het afgelopen kwartaal. Voor dit jaar verwacht de oliedienstverlener een omzet van zeker 3,1 miljard dollar. SBM rekent daarbij op een winst van zo'n 900 miljoen dollar.

Beleggers reageerden teleurgesteld: het aandeel koerst donderdag 4,5% in het rood in de Midkap.