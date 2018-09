Beursbedrijf VS gaat waarde bitcoin volgen

Volgens topman Thomas Farley van NYSE wordt het voor de klanten van het beursbedrijf steeds belangrijker om over een betrouwbare waardering van de bitcoin te beschikken. Op basis daarvan kunnen zij bepalen of zij zaken doen in wat de bestuurder ,,een beleggingscategorie in opkomst'' noemt.

De waarde van de bitcoin wordt een keer per dag vastgesteld op basis van daadwerkelijk uitgevoerde transacties op een select aantal handelsplatforms. Die moeten wel voldoen aan de kwaliteitseisen van NYSE. Om te beginnen wordt uitgegaan van gegevens van Coinbase, een bitcoinbeurs waarin NYSE een minderheidsbelang heeft.