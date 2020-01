Volkswagen: financieel schikken met klant om sjoemeldiesel

Tot kort geleden stelde Volkswagen dat een schikking „nauwelijks voorstelbaar” was.

De rijders eisen financiële compensatie voor de sjoemelsoftware in hun auto’s die de uitlaatwaardes manipuleerde. Door die software en het schandaal eromheen zouden de voertuigen minder waard zijn geworden. De belangen van de autobezitters worden vertegenwoordigd door het Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv).

Dieselproblemen ijlen na bij Volkswagen.

De vzbv juicht de gesprekken met Volkswagen toe. „Meer dan vier jaar na het begin van het dieselschandaal, komt er een nieuwe beweging op gang”, aldus de organisatie. De onderhandelingen zijn nog geen verzekering dat de rijders uiteindelijk een compensatie ontvangen, waarschuwt de vzbv.

Meer schadeclaims

Naast de landelijke rechtszaak lopen er meerdere individuele aanklachten tegen Volkswagen. Enkele van deze rijders kregen al een vergoeding of zelfs de volledige aankoopprijs van hun auto terug.

Tegen bestuurders die instemden met het gebruik van de sjoemelsoftware lopen na enkele bekentenissen nog procedures.

Voor miljoenen auto’s moeten bedrijven als VW software vernieuwen en die installeren. De kosten daarvan, per keer tot €200 volgens de Duitse krant, zijn volgens de minister van Economische Zaken fiscaal aftrekbaar, meldde de Süddeutsche Zeitung eerder.

Hogere uitstoot

Dieselgate begon in de jaren negentig. Duitse autobouwers spraken onderling af om met sjoemelsoftware de uitstoot beperkt voor te stellen. Daarmee zijn volgens de Europese Commissie consumenten blootgesteld aan hogere uitstoot van stikstofdioxiden.

De affaire begon in 2014 te rollen toen de International Council on Clean Transportation (ICCT) meldde dat de uitlaatgassen van dieselauto’s onder de gewone rijomstandigheden veel meer vervuilende stoffen uitstootten dan de producenten meldden.

Volkswagen ontkende aanvankelijk dat er gesjoemeld was met de software voor de uitstoot van zijn dieselauto’s. Het duurde een jaar voordat het tot inkeer kwam. Later bleek, uit intern onderzoek, dat VW ook nog eens met bijna 100.000 auto’s gerommeld had met resultaten.

Meer rechtszaken

Sindsdien zijn claimorganisaties namens gedupeerde automobilisten bezig om hun geld terug te krijgen of in ieder geval enige compensatie af te dwingen bij het Duitse autoconcern. In de Verenigde Staten worden tientallen class action-zaken gevoerd namens gedupeerden.

In Nederland constateerde de Rijkdienst voor Wegverkeer (RDW) eind 2016 dat bij meer merken de bij het instituut opgegeven waarden door de fabrikanten fors werden overschreden.

