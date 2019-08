’Donkere wolken boven Nederlandse economie’

Vooral de industrie, waar Nederland 11% van zijn geld verdient, verliest momentum, ziet Rabo-onderzoeker Lize Nauta. „De toename van de productie is al tijden zwak.” De reden daarvoor ligt in het buitenland: ons land heeft last van de storm die buiten woedt vanwege de handelsoorlog tussen China en de VS en de naderende Brexit.

Inkoopmanagers in de Nederlandse industrie zijn nog licht positief, maar in de ons omringende landen – Duitsland voorop – komt de krimp er al aan. In Nederland stijgt bovendien, na jaren van daling, het aantal faillissementen weer licht. „Ik zou dat nog geen teken aan de wand noemen”, zegt Nauta, „maar opvallend is het wel.”