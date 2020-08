Gamebedrijven trekken naar de binnenstad

Het aantal banen in de gamingindustrie nam de afgelopen jaren toe tot 3900, met name in Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. Naar verwachting komen daar de komende drie jaar minstens 400 banen bij, meldt vastgoedadviseur Savills in een rapport over de huisvesting van gamingbedrijven in Nederland

Een van de grootste gamingbedrijven is computerspelontwikkelaar Guerilla Games. Die van oorsprong Nederlandse dochteronderneming van Sony betrok vorig jaar vijf verdiepingen van het voormalige kantoorpand van De Telegraaf in hartje Amsterdam, met ruim een voetbalveld aan kantoorruimte.

Dit jaar waren er onder meer belangrijke huurtransacties van Team Liquid en Formula 1 Simulator, die beiden in Utrecht neerstreken. De toenemende werkgelegenheid gaat gepaard met een groei van het aantal gaming-gerelateerde opleidingen. Volgens Savills zijn het er inmiddels al 44.

Het nieuwe hoofdkantoor van Guerrilla Games in Amsterdam Ⓒ Hollandse Hoogte / Harold Versteeg

„Gamers willen interactie”, zegt Jordy Kleemans, hoofd research van Savills. „Het leidt tot een toenemende vraag naar vastgoed, met name makkelijk bereikbare locaties van een stevige omvang.” Daarbij gaat het zeker niet alleen om gewone kantoorruimte, maar ook om locaties voor e-sport-arena’s, amusementshallen en concept stores. Savills verwacht ook clustering van gamingbedrijven, zoals nu de Amsterdamse Houthaven een hotspot begint te worden voor mode- en techbedrijven.

Volgens Savills staan supersnelle en betrouwbare internetverbindingen bij gamingbedrijven voorop bij hun locatiekeuze. Daarna volgen criteria als goede bereikbaarheid en uitstraling van het pand. Dat hebben ze gemeen met techbedrijven die getalenteerde jonge werknemers proberen te lokken door ze een gewilde werkplek te bieden in gezellige binnensteden of andere trendy buurten, met een goede bereikbaarheid per openbaar vervoer en liefst op fietsafstand van hun woning.