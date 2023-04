Philips draaide goed kwartaal ondanks miljoenen voor schikking apneu-zaak

Met name de divisie die apparaten voor diagnose en behandeling maakt, zoals mri-scanners en echo-apparaten, sloot met een omzetgroei van 15% een goed kwartaal af. Ook de divisie ’Connected Care’ wist ondanks een daling bij het onderdeel dat beademings en anti-apneuapparaten maakt, nog 3% te groeien. De divisie persoonlijke verzorging, die scheerapparaten, babyverzorgingsproducten en tandenborstels maakt, zag zijn verkopen afnemen, onder andere wegvallende omzet in Rusland als gevolg van de oorlog in Oekraïne. De orderinstroom bleef op een zelfde niveau als een jaar eerder.

Ceo Roy Jakobs schrijft in het bericht ’bemoedigd te zijn’ door de ’solide start van het jaar met verbeteringen omzet, winstgevendheid en operationele kasstroom’ en vertrouwen te hebben in zijn plan voor 2023 ’waarbij we erkennen dat onzekerheid blijft bestaan’.

Verlies vanwege schikking

Het verlies van Philips in de eerste drie maanden van dit jaar kwam uit op €665 miljoen, mede als gevolg van een bedrag van €575 miljoen dat opzij is gezet voor een eerste ronde schikkingen ter compensatie van economische schade die gebruikers en bedrijven hebben geleden wegens problemen met Philips’ apneu-apparaten. Daarnaast is ongeveer €150 miljoen gereserveerd voor twee ontslagrondes die Jakobs sinds zijn aantreden in oktober al heeft aangekondigd.

Die gaan ten koste van zo’n 10.000 banen wereldwijd en raken onder andere Philips centrale onderzoeksorganisatie die voortkomt uit het fameuze Natlab. Het FD meldde zondagavond dat de ondernemingsraad van de onderzoeksafdeling naar de rechter is gestapt omdat die ’apert onredelijk’ zou zijn.