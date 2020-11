Klooster vol trouwlustige prinsessen

Vorstin-abdis Cunegonda, prinses van Saksen (1740-1826), geschilderd door George Desmarées die als portrettist langs de Europese hoven reisde. Ⓒ Germanisches Nationalmuseum

Een klein, zelfstandig vorstendom waarin voornamelijk prinsessen en gravinnen leven, wachtend op een geschikte huwelijkspartner. Dat is het nieuwe beeld van de kloostergemeenschap in het 18de-eeuwse Thorn, bekend als het damesstift. Tot voor kort was het idee dat de prinsessen in midden-Limburg een devoot kloosterleven leidden.