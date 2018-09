Duitse machinisten kondigen nieuwe acties aan

De machinisten hebben in het al maanden voortslepende conflict al meerdere malen het werk neergelegd. De machinisten eisen onder meer meer loon en een inkorting van de werkweek. Later op maandag zullen meer details over de nieuwe acties bekend worden gemaakt.

Dagelijks nemen ongeveer 5,5 miljoen Duitsers de trein. Deutsche Bahn neemt daarnaast ongeveer een vijfde van het totale goederentransport voor zijn rekening. Dat komt neer op 620.000 ton per dag. Economische instituten waarschuwden al eerder dat een staking lijdt tot een dagelijkse economische schade van 100 miljoen euro.